انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الجسور الحكومية تفاقم مشكلة الاختناقات وازمة الكهرباء تتجدد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان.. والاخير يدعو الاعضاء واللجان لاستئناف الاعمال الرقابية.

= الجسور الحكومية تفاقم مشكلة الاختناقات.. واتهامات تطال احزابا بالهيمنة على المشاريع.

= غلق النوادي الليلية في الكرادة يلاقي ترحيب الاهالي.. ومطالبات بضرورة استمرار الحملة.



= بعد الصمت الحكومي.. واشنطن تدعو أنقرة للتنسيق مع بغداد بشأن عملياتها العسكرية في اقليم كردستان

= ازمة الكهرباء تتجدد.. والحكومة تترك المواطن تحت رحمة اصحاب المولدات.

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