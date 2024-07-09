انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الجسور الحكومية تفاقم مشكلة الاختناقات وازمة الكهرباء تتجدد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان.. والاخير يدعو الاعضاء واللجان لاستئناف الاعمال الرقابية.
= غلق النوادي الليلية في الكرادة يلاقي ترحيب الاهالي.. ومطالبات بضرورة استمرار الحملة.
= بعد الصمت الحكومي.. واشنطن تدعو أنقرة للتنسيق مع بغداد بشأن عملياتها العسكرية في اقليم كردستان
= الجسور الحكومية تفاقم مشكلة الاختناقات.. واتهامات تطال احزابا بالهيمنة على المشاريع.
= غلق النوادي الليلية في الكرادة يلاقي ترحيب الاهالي.. ومطالبات بضرورة استمرار الحملة.
= بعد الصمت الحكومي.. واشنطن تدعو أنقرة للتنسيق مع بغداد بشأن عملياتها العسكرية في اقليم كردستان
= ازمة الكهرباء تتجدد.. والحكومة تترك المواطن تحت رحمة اصحاب المولدات.
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