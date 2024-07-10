انت الان تتابع خبر بارزاني: تحملنا العبء في استضافة النازحين وعلى المركز تقديم المزيد من الدعم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

اكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، ان الإقليم تحمل العبء في استضافة النازحين، مشيرا الى ان على حكومة بغداد تقديم المزيد من الدعم.

وقال بارزاني في كلمة له خلال مراسم الإعلان عن التعليمات التنظيمية لشؤون طالبي اللجوء في إقليم كردستان وتابعتها الخليج 365، ان "الإقليم احتضن على مدار سنوات طويلة، دون أيّ تمييز ديني أو قومي أو عرقي، آلاف الأشخاص الذين لاذوا به طلباً للأمان"، موضحاً أن "ذلك جاء في وقت كان فيه الإقليم يواجه ظروفاً صعبةً وأزمةً ماليةً ولا سيّما إبان هجمات داعش، إلّا أنّ حكومة إقليم كردستان تحملت مسؤولية استضافة العشرات من مخيمات اللاجئين، ولا تزال مستمرة في الوفاء بالتزاماتها، على الرغم من أنّ عبء هذه المسؤولية كبير جداً".

وأكّد أن الإقليم يواصل جهوده في حماية وإيواء آلاف اللاجئين والنازحين الذين فروا بسبب الخوف وانعدام الأمن والسلام في مناطقهم"، مشدداً على "أنه لا أحد يرغب في العيش في ظل النزوح واللجوء".

وذكر ان "حكومة الإقليم تدعم دائماً العودة الطوعية لجميع النازحين واللاجئين إلى ديارهم وأماكنهم بكرامة، وذلك بعد تطبيع الأوضاع في ديارهم"، لافتا الى أن "وزارة داخلية الإقليم، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعمل منذ زمنٍ على إعداد وصياغة تعليمات إدارية لتنظيم شؤون اللاجئين".

وبين أن "هذه التعليمات تعدّ جزءاً من خطط حكومة إقليم كوردستان الإدارية والقانونية، بما يضمن حقوق طالبي اللجوء واللاجئين وتحديد واجباتهم. وعبّر رئيس الحكومة عن امتنانه لوزارة الداخلية والفريق الذي أعدّ هذه التعليمات بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين"، لافتا الى ان "إقليم كردستان سيظلّ، كما كان دائماً، مثالاً لكرم الضيافة وملاذاً آمناً لكل من يبحث عن الأمان من الظلم والقهر والإرهاب والترهيب والقمع".

وأوضح أن "حكومة الإقليم تسعى جاهدة لضمان حصول اللاجئين وطالبي اللجوء على الخدمات العامة الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والأمن والحماية، بالإضافة إلى تلبية جميع احتياجاتهم المعيشية"، معربا عن أمله "في أنّ تُساعد الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إقليم كردستان على تقديم المزيد من الدعم للاجئين والنازحين، ممّا يمكّنهم من العودة إلى ديارهم الأصلية بكرامة عندما تصبح الظروف مواتية لذلك".