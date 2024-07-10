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عالية نصيف تكشف تفاصيل جديدة عن "تمساح الفساد"

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في تغريدة على "اكس" تابعتها السومرية، انه "بناءً على رسائلكم وطلباتكم، أنشرُ لكم آخر أخبار تمساح الفساد"، مبينة انه "استحوذ التمساح مؤخراً على العديد من المشاريع في أمانة بغداد ونجح في إقصاء بقية المستثمرين من خلال قيامه بابتزاز عدد من المسؤولين وإرغامهم على إحالة المشاريع له".

وأضافت، انه "استحوذ على أراضٍ في التاجي كانت مخصصة لإنشاء مستشفى (المستشفيات والملفات الإنسانية لا وجود لها في قاموس هذا القاتل)".

وتابعت، "خبر مهم، قنبلة الموسم: اشترك التمساح في صيرفة مع نور زهير في المنصور، نائب في البرلمان يتشارك مع نور زهير"، مشيرة الى ان "التمساح يرتدي قناع الإيمان ويدعو علينا لأننا قلنا بأنه هو الذي تزوج شمس الكويتية".

واكملت، انه "انت الذي ورطت نفسك وتزوجتها وتسببت في خراب بيتك، هل أجبرك أحد على أن تتزوجها، بسببك تطاولت شمس الكويتية على كل ساسة العراق وتم اتهام شخص آخر بأنه هو المقصود"، مردفة انه "عموماً.. انتظرونا في قصة جديدة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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