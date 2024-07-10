انت الان تتابع خبر عالية نصيف تكشف تفاصيل جديدة عن "تمساح الفساد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في تغريدة على "اكس" تابعتها السومرية، انه "بناءً على رسائلكم وطلباتكم، أنشرُ لكم آخر أخبار تمساح الفساد"، مبينة انه "استحوذ التمساح مؤخراً على العديد من المشاريع في أمانة بغداد ونجح في إقصاء بقية المستثمرين من خلال قيامه بابتزاز عدد من المسؤولين وإرغامهم على إحالة المشاريع له".وأضافت، انه "استحوذ على أراضٍ في التاجي كانت مخصصة لإنشاء مستشفى (المستشفيات والملفات الإنسانية لا وجود لها في قاموس هذا القاتل)".

وتابعت، "خبر مهم، قنبلة الموسم: اشترك التمساح في صيرفة مع نور زهير في المنصور، نائب في البرلمان يتشارك مع نور زهير"، مشيرة الى ان "التمساح يرتدي قناع الإيمان ويدعو علينا لأننا قلنا بأنه هو الذي تزوج شمس الكويتية".

واكملت، انه "انت الذي ورطت نفسك وتزوجتها وتسببت في خراب بيتك، هل أجبرك أحد على أن تتزوجها، بسببك تطاولت شمس الكويتية على كل ساسة العراق وتم اتهام شخص آخر بأنه هو المقصود"، مردفة انه "عموماً.. انتظرونا في قصة جديدة".