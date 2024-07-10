انت الان تتابع خبر جلسة "بروتوكولية" تقودها الحوارات.. هل ستحسم مناصب الحكومة المحلية بكركوك غداً؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كوبرلو في حديث خاص لـ الخليج 365، انه "نثمن اهتمام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يتابع شخصياً ملف كركوك"، مشيرا الى انه "ستشترك غداً جميع الكتل الفائزة في أولى جلسات مجلس محافظة كركوك بناءً على دعوة من رئيس الوزراء للبدء رسمياً بأعمال المجلس".وأضاف، ان "ملف مناصب الحكومة المحلية في المحافظة لن يحسم ولا الاتفاقات ستتم في هذه الجلسة، مؤكدا ان "الجلسة ستتعقبها حوارات بين جميع الكتل الفائزة".

واشار نزار الى، ان "مشروع الجبهة التركمانية هو الاشتراك بإدارة المحافظة وتدوير منصب المحافظ والمناصب العليا الثلاث بين الكتل الرئيسية في المحافظة والتي تحظى بدعم من الأغلبية في المجلس".