انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. خفايا قروض المصارف وخطة استقبال الأجانب لزيارة عاشوراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • ابرزها الفساد وغياب الشفافية.. الكشف عن خفايا القروض الوهمية بالمصارف.. وفتح تحقيق بسرقة كبرى في حقل الاحدب

• في كركوك.. مساع كردية لتدوير السلطة على اساس حزبي .. وتحذيرات من ضياع حقوق المكونات



• تركيا تواصل استهداف القرى المأهولة شمال دهوك.. ونيران القصف تلتهم مساحات شاسعة من مزارع المدنيين

• مع قرب زيارة عاشوراء.. وضع خطة لاستقبال الاجانب في المنافذ الحدودية.. واكتمال جميع الاستعدادات في كربلاء

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