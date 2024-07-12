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نشرة السومرية.. خفايا قروض المصارف وخطة استقبال الأجانب لزيارة عاشوراء

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بغداد - ياسين صفوان - • ابرزها الفساد وغياب الشفافية.. الكشف عن خفايا القروض الوهمية بالمصارف.. وفتح تحقيق بسرقة كبرى في حقل الاحدب

• في كركوك.. مساع كردية لتدوير السلطة على اساس حزبي .. وتحذيرات من ضياع حقوق المكونات


• تركيا تواصل استهداف القرى المأهولة شمال دهوك.. ونيران القصف تلتهم مساحات شاسعة من مزارع المدنيين

• مع قرب زيارة عاشوراء.. وضع خطة لاستقبال الاجانب في المنافذ الحدودية.. واكتمال جميع الاستعدادات في كربلاء

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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