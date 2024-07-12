انت الان تتابع خبر تهريب نفط الإقليم الى إيران وتحذير التركمان من تدوير السلطة بكركوك في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • بواسطة الصهاريج.. استمرار عمليات تهريب النفط من الاقليم إلى إيران.. وشركات اجنبية متهمة بالتواطؤ مع المهربين. • الكشف عن خفايا القروض الوهمية في المصارف.. ومطالبات بتطبيقِ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد.



• تركمان كركوك يحذرون من تدوير السلطة بين الكرد والعرب.. ويرفضون ضياع حقوق المكونات. • تركمان كركوك يحذرون من تدوير السلطة بين الكرد والعرب.. ويرفضون ضياع حقوق المكونات. • مقتل الارهابي ابو الحارث بعملية امنية في ديالى.. وقوات الامن تستكمل خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء. شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.

