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تهريب نفط الإقليم الى إيران وتحذير التركمان من تدوير السلطة بكركوك في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - • بواسطة الصهاريج.. استمرار عمليات تهريب النفط من الاقليم إلى إيران.. وشركات اجنبية متهمة بالتواطؤ مع المهربين.

• الكشف عن خفايا القروض الوهمية في المصارف.. ومطالبات بتطبيقِ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد.


• تركمان كركوك يحذرون من تدوير السلطة بين الكرد والعرب.. ويرفضون ضياع حقوق المكونات.

• مقتل الارهابي ابو الحارث بعملية امنية في ديالى.. وقوات الامن تستكمل خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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