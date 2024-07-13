انت الان تتابع خبر الصين تبدي رغبتها بالاشتراك في قطاع البنى التحتية بالعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وفد شركات مجموعة سيتك/ CETC الصينية، المختصة بالطاقة وتكنولوجيا الإنشاءات والبنى التحتية".

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "ما اتبعته الحكومة من نهج اقتصادي في الانفتاح على الشراكات المنتجة، وتطوير البيئة الاستثمارية في العراق، بما يلائم الشركات العالمية ويجتذب الاستثمارات ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص العراقي، وتقديمها الضمانات السيادية الداعمة".



من جانبه، أعرب وفد المجموعة الصينية عن "رغبته بالاشتراك في قطاع البنى التحتية في العراق، والإسهام في المشروعات التنموية والاقتصادية، بما يوسّع من مدى التعاون مع القطاعين؛ الخاص والعام العراقيين، وضمن مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية".

