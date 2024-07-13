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نشرة السومرية.. الموازنة تفجر جدلا سياسياً واحتجاجات غاضبة بسبب الكهرباء

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد حريق شعبة الاملاك.. محافظ ذي قار يشكك بفرضية التماس الكهربائي.. ونزاهة البرلمان تعد الحادث استهتاراً بمؤسسات الدولة.

= احتجاجا على قطع الكهرباء.. تظاهرات غاضبة في الديوانية.. واتهامات للحكومة بالتقصير في ملف الخدمات.


= إعادة الموازنة إلى البرلمان تثير جدلا سياسيا.. واللجنة المالية تفتح تحقيقا بالتعديلات الجديدة.

= تحذير من شركات وهمية لبيع السيارات.. احتيال على المواطنين وتسليب اموالهم.

= مع اقتراب ذكرى عاشوراء.. استنفار امني وخدمي في كربلاء.. ونشر أكثر من خمسين مفرزة طبية في النجف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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