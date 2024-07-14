انت الان تتابع خبر العامري يتهم التحالف الدولي: يماطل بالخروج من العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اتهم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، التحالف الدولي بأنه يماطل بالخروج من العراق، مؤكداً أنه لن يتم السكوت على ذلك.



وقال العامري في كلمة له تابعتها الخليج 365، "اذا اردنا العراق قويا عزيزا ذو سيادة ونبني مؤسسة عسكرية قوية لا يمكن ان تتحقق الا بخروج قوات التحالف الدولي من العراق وهذا لا يمكن السكوت عليه". وأضاف "هم الان يماطلون نريد سنتين وهذا لا يمكن".

ولفت العامري "نؤكد على رئيس الوزراء والحكومة وكل القوى الوطنية العراقية أن يكون موقفا موحدا من اجل العراق وكرامته وسيادته نحدد جدول زمني ستة اشهر وهو يكفي"، معتبرا أن "موضوع الانسحاب لا يمكن السكوت عليه".