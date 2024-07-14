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اول تعليق عراقي على محاولة اغتيال ترامب

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة
اعرب رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، عن قلقه من محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال بارزاني في تدوينة على منصة X تابعتها الخليج 365، "أشعر بقلق بالغ إزاء محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب".

 

وأضاف "أدين استخدام العنف لحل النزاعات السياسية، ولا ينبغي أن يكون للعنف مكان في سياسات اليوم"، مشيرا الى ان "أفكاري مع الرئيس ترامب وعائلته وجميع الضحايا المتضررين من هذا الهجوم".

 


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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