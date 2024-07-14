انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. اتساع نطاق التظاهرات والتلاعب بجداول الموازنة واجواء عاشوراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # بعد اتساع نطاق التظاهرات.. تحذيرات من استغلالها واتهامات تطال وزارة الكهرباء بالتقصير
# اجواء عاشوراء تبلغ ذروتها .. كربلاء تكتظ بالزائرين والكاظمية تستعد لاحياء الزيارة
# محاولة اغتيال ترامب تهز أميركا .. وإجماع واسع على رفض العنف السياسي
#المالية النيابية تتهم نوابا بالتلاعب في جداول الموازنة بعد المصادقة وتؤشر ملاحظات على نفقاتها
# اجواء عاشوراء تبلغ ذروتها .. كربلاء تكتظ بالزائرين والكاظمية تستعد لاحياء الزيارة
# محاولة اغتيال ترامب تهز أميركا .. وإجماع واسع على رفض العنف السياسي
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