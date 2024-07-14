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نشرة السومرية.. اتساع نطاق التظاهرات والتلاعب بجداول الموازنة واجواء عاشوراء

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بغداد - ياسين صفوان - # بعد اتساع نطاق التظاهرات.. تحذيرات من استغلالها واتهامات تطال وزارة الكهرباء بالتقصير

#المالية النيابية تتهم نوابا بالتلاعب في جداول الموازنة بعد المصادقة وتؤشر ملاحظات على نفقاتها

# اجواء عاشوراء تبلغ ذروتها .. كربلاء تكتظ بالزائرين والكاظمية تستعد لاحياء الزيارة


# محاولة اغتيال ترامب تهز أميركا .. وإجماع واسع على رفض العنف السياسي

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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