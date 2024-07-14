انت الان تتابع خبر سليمان يكشف عن دعم دولي لـ"الإقليم العربي": 90% من السنة يؤيدون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سليمان، في حديث لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "فكرة الاقليم السني لم تكن وليدة اليوم ومتأصلة منذ 10 سنوات بل أن هناك من كفرنا وأخرجنا من الملة عندما طالبنا بالإقليم".

وأضاف، أن "المليشيات تهيمن على المناطق الغربية بمسميات الحشد الشعبي"، لافتاً إلى أن "أبناء المكون السني يعيشون التهميش في العراق منذ 16 عاماً رغم انهم الأغلبية في هذا البلد".



وأشار إلى أن "قرار الاقليم العربي اتى بالاجماع من الانبار وبعض المحافظات، وبنسبة 90% من أبناء المكون هم مع هذا المطلب".

وبين سليمان، أن "الإقليم العربي سيشمل الانبار والموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى ومناطق حزام بغداد"، معتبراً أن ذلك "ليس تقسيماً للبلاد وحصلت به موافقة من دولة إقليمية وخليجية وحتى من الولايات المتحدة الأمريكية".