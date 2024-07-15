انت الان تتابع خبر بملفات كبرى.. النزاهة النيابية تعلن إطلاق برنامج لمكافحة الفساد والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس اللجنة النائب زياد الجنابي في حديث لـ الخليج 365، إن "لجنة النزاهة النيابية أطلقت، اليوم، برنامج مكافحة الفساد، ليكون الفصل التشريعي الحالي فصل النزاهة والرقابة، بالتعاون مع الدوائر الرقابية العليا في الدولة".



وأضاف الجنابي، أن "البرنامج بدأ بتقديم ملف فساد على وزارة الصحة، وتسليمه الى دائرة الادعاء العام في مجلس القضاء"، مشيرا الى ان "البرنامج سيتضمن تشكيل لجان لمكافحة الفساد في المحافظات، إضافة الى تشكيل لجان فرعية من لجنة النزاهة لمراقبة عمل البنك المركزي العراقي".

