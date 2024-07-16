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الصحة النيابية تكشف عن أبرز القوانين التي سيقرها البرلمان قريبا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في حديث لـ الخليج 365، إن "الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع قانون آثار التبغ وأضراره، وسنعمل على التعديل الأول لقانون المخدرات لسنة 2017، وأيضا سنعمل على تشريع قانون مكاتب تسجيل الولادات والوفيات، وأيضا قانون الصحة النفسية".

وأضاف شنكالي، ان "اللجنة ستقدم مقترحات قوانين جديدة، مثل مقترح تعديل قانون نقابة الصيادلة، ومقترح قانون تعديل قانون المؤسسات الصحية الخاصة، وأيضا مقترح قانون المسؤولية الطبية، ومقترح تعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة"، مشيرا الى ان "هذه القوانين ستعمل على تطوير الواقع الصحي في العراق".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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