انت الان تتابع خبر العراق يدين الهجوم على مسجد بعُمان: نساند السلطنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إنها "تعرب عن إدانة واستنكار جمهورية العراق للاعتداء الذي تعرض له أحد المساجد في سلطنة عمان الشقيقة".

وأكدت الوزارة "مساندتها لحكومة وشعب السلطنة"، كما تعرب عن "تعاطفها مع عوائل ضحايا هذا الاعتداء وتجدد رفضها لكافة أشكال العنف".



وشهدت عُمان، مساء الاثنين، اطلاق نار على مسجد في العاصمة مسقط، اسفر عن سقوط ضحايا.