انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. انفلات الدولار في سوق الصرف والصواريخ تعود لـ"عين الأسد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = بعد احياء ذكرى عاشوراء.. انطلاق التفويج العكسي لزائري كربلاء المقدسة.. واشادات بالخطط الامنية والخدمية.

= دعوات لتشكيل حكومة كركوك المحلية خلال ثلاثين يوما.. والديمقراطي يرفض تهميش اي مكون.

= تزامنا مع استهداف عين الاسد.. واشنطن تحذر من تضاعف هجمات داعش في العراق.. وتؤكد مساعي التنظيم لاعادة تشكيل نفسه.

= اقتصادية البرلمان تشخص انفلاتا بسعر صرف الدولار.. وتصف قرارات البنك المركزي بغير المدروسة.

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