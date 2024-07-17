انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. انفلات الدولار في سوق الصرف والصواريخ تعود لـ"عين الأسد" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد احياء ذكرى عاشوراء.. انطلاق التفويج العكسي لزائري كربلاء المقدسة.. واشادات بالخطط الامنية والخدمية.
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= دعوات لتشكيل حكومة كركوك المحلية خلال ثلاثين يوما.. والديمقراطي يرفض تهميش اي مكون.= تزامنا مع استهداف عين الاسد.. واشنطن تحذر من تضاعف هجمات داعش في العراق.. وتؤكد مساعي التنظيم لاعادة تشكيل نفسه.
= اقتصادية البرلمان تشخص انفلاتا بسعر صرف الدولار.. وتصف قرارات البنك المركزي بغير المدروسة.
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