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نشرة السومرية.. واشنطن تدخل على خط ازمة رئاسة البرلمان والدولار يضع مسؤولين أمام المساءلة

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بغداد - ياسين صفوان - = واشنطن تدخل على خط أزمة رئاسة البرلمان.. وتؤكد اهمية وجود رئيس لدعم التشريعات المطلوبة.

= على خلفية تضارب أسعار الدولار.. مالية البرلمان تستعد لاستضافة مسؤولين تنفيذيين.. ودعوات للسيطرة على السوق الموازي.


= التركمان يلوحون بامكانية تشكيل حكومة كركوك بعيدا عن الاتحاد الوطني.. ومجلس نينوى يتوعد باستجواب المحافظ.

= الموت البطيء يهدد حياة العراقيين.. ارتفاع حاد بنسبة التلوث.. والامراض السرطانية تفتك بالمجتمع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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