انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. واشنطن تدخل على خط ازمة رئاسة البرلمان والدولار يضع مسؤولين أمام المساءلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = واشنطن تدخل على خط أزمة رئاسة البرلمان.. وتؤكد اهمية وجود رئيس لدعم التشريعات المطلوبة.
= على خلفية تضارب أسعار الدولار.. مالية البرلمان تستعد لاستضافة مسؤولين تنفيذيين.. ودعوات للسيطرة على السوق الموازي.
= التركمان يلوحون بامكانية تشكيل حكومة كركوك بعيدا عن الاتحاد الوطني.. ومجلس نينوى يتوعد باستجواب المحافظ.
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= على خلفية تضارب أسعار الدولار.. مالية البرلمان تستعد لاستضافة مسؤولين تنفيذيين.. ودعوات للسيطرة على السوق الموازي.
= التركمان يلوحون بامكانية تشكيل حكومة كركوك بعيدا عن الاتحاد الوطني.. ومجلس نينوى يتوعد باستجواب المحافظ.
= الموت البطيء يهدد حياة العراقيين.. ارتفاع حاد بنسبة التلوث.. والامراض السرطانية تفتك بالمجتمع.
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