انت الان تتابع خبر الزيدي يدعو لعدم إعطاء أهمية لـ"رعد السليمان" ويحدد سببين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا الأمين العام لكتائب "الإمام علي" شبل الزيدي، الخميس، الى عدم إعطاء أهمية لـ"رعد سليمان"، كما حدد سببين لذلك.

وقال الزيدي في بيان أدناه نصه، "من المهم الانتباه وعدم اعطاء اهمية للمدعو رعد سليمان لسببين".

وأضاف أن "السبب الأول أنه بعد المتابعة وجدت أن الرجل يسكن في اربيل والقنوات التي ظهر فيها مطالبا بالاقليم معروفة وتابعة لجهة سياسية".

ولفت الى أن "السبب الثاني وهو الاهم فأنه لا يستحق أن تعطوه اكبر من حجمه فهو لا يملك تأثيرا سياسيا او اجتماعيا ولا يمثل الا نفسه".

وسبق أن أعلن أحد مشايخ الأنبار، الشيخ رعد سليمان، يوم الاحد الماضي، في حديث لبرنامج "بالمختزل" على السومرية، عن تأييد دولي لإنشاء "الإقليم العربي"، فيما أشار إلى أن 90% من أبناء المكون السني في العراق يؤيدون هذا المطلب.