انت الان تتابع خبر السوداني يستقبل ميقاتي.. جردة بأجندة الزيارة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وبحسب وسائل اعلام لبنانية، فأن الزيارة تستمر لعدة ساعات تلبية لدعوة رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني، للبحث في العديد من الملفات الثنائية بين البلدين سياسياً واقتصادياً.



ويرأس رئيس الحكومة وفداً وزارياً يضم وزراء الصناعة جورج بوشيكيان والزراعة عباس الحاج حسن والاشغال العامة والنقل علي حمية والطاقة وليد فياض.

ويتضمن جدول الزيارة، زيارة الى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، واجتماعاً ثنائياً بين الرئيسين ميقاتي والسوداني ثم اجتماعاً موسعاً بمشاركة وفدي البلدين، يعقبه لقاء صحافي مباشر، بحسب وسائل اعلام لبنانية.

ويتركز ملف الوقود العراقي وتأخر الديون العراقية بذمة لبنان، جولة المباحثات بين البلدين، مع مايشكله الوقود العراقي من أهمية كبيرة لقطاع الكهرباء في لبنان.