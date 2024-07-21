انت الان تتابع خبر الأعرجي: مخيم الهول يشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم الأحد، سفير جمهورية التشيك في بغداد بيتر شتيبانيك، بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وثمن الأعرجي – بحسب البيان - "دور جمهورية التشيك ومواقفها الداعمة للعراق"، كما جرى بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما استمرار التعاون في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها ملف مخيم الهول وأهمية سحب الدول لرعاياها من المخيم وإغلاقه بالكامل، لما يشكله من خطر على أمن واستقرار المنطقة.