انت الان تتابع خبر وزير الداخلية: نحتاج الى مشروع إصلاحي كبير في المنطقة لمكافحة آفة المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في كلمة له خلال افتتاح أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، وتابعته الخليج 365، إن "بغداد ترحب بأشقائها وتتطلع إلى التخلص من خطر المخدرات"، مبينا ان "آفة المخدرات أصبحت شبحاً يطارد شبابنا".



وأضاف الشمري، أن "خطر المخدرات يتزايد بقوة، ونحتاج إلى وثيقة دولية لتطويق آفة المخدرات"، لافتا الى ان "التعاون والتنسيق للوقوف بوجه خطر المخدرات ضرورة ملحة".

وبين الشمري أنه "من دون تعاون مثمر فإن تهديد المخدرات سيستمر"، مشيرا الى "الشروع بإجراءات عديدة وخطط مدروسة لمطاردة تجار المخدرات".

ولفت وزير الداخلية الى أن "العراق أطاح برؤوس كبيرة في تجارة المخدرات، وأبرمنا مذكرات تفاهم مع دول عديدة لمواجهة ظاهرة المخدرات".

