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الزيدي: بقاء ديالى وكركوك من غير محافظين غير دستوري ويجب حل مجالسها

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بغداد - ياسين صفوان - أكد أمين عام حركة العراق الإسلامية شبل الزيدي، اليوم الاثنين، ان بقاء محافظتي ديالى وكركوك من غير محافظ ورئيس لمجلس المحافظة امر غير دستوري ويجب حل مجالسها.

وقال الزيدي في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، ان "المحافظات التي لم يستطع أعضاء مجالس المحافظة فيها التوافق على اختيار محافظ ورئيس مجلس (ديالى وكركوك) عليهم ان يعلموا ان بقاء الامر هكذا غير دستوري ومخالف للقانون ويجب حل المجلس فيها وإعادة الانتخاب بحسب الدستور وقانون مجالس المحافظات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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