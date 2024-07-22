انت الان تتابع خبر الزيدي: بقاء ديالى وكركوك من غير محافظين غير دستوري ويجب حل مجالسها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد أمين عام حركة العراق الإسلامية شبل الزيدي، اليوم الاثنين، ان بقاء محافظتي ديالى وكركوك من غير محافظ ورئيس لمجلس المحافظة امر غير دستوري ويجب حل مجالسها.