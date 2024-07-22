انت الان تتابع خبر هل ستستضيف بغداد قمة الزعيمين المتخاصمين منذ سنوات؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي تقرير الصحفية نقلا عن مصدر لم توضح طبيعته قوله:

-من المرتقب أن يُعقد اللقاء الأول بين أردوغان والأسد في العاصمة الروسية موسكو.

-من الممكن عقد القمة المذكورة خلال شهر آب المقبل.

- من المرتقب أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو الوسيط في القمة بين الزعيمين.



- من غير المعلوم -حتى اللحظة- ما إذا كانت إيران، أو أطراف أخرى، ستتمّ دعوتها للمشاركة بالقمة المتوقعة في موسكو.

- أردوغان كان قد قال سابقا إنه مستعد للقاء الرئيس السوري بشار الأسد إما في تركيا أو في دولة ثالثة.

- سبق وأن تمت التوصية بالعاصمة العراقية بغداد، لعقد اجتماع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد".

الجدير بالذكر أن أردوغان كان قد صرخ في 11 تموز بأنه تم تكليف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بتنظيم لقاء مع الرئيس بشار الأسد، قد يعقد في دولة ثالثة.

من جهته، أشار الأسد خلال حديث صحافي بعد إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية السورية في وقت سابق، إلى استعداده للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان شريطة أن يحقق اللقاء مصلحة البلاد.