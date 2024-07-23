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قوانين كثيرة معطلة بسبب تغيب النواب عن الجلسات.. فيديو

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بغداد - ياسين صفوان - ويؤشر البعض عدة اساليب يمكن اللجوء اليها للحد من تغيب النواب وتحقيق نصاب الاغلبية العددية على اقل تقدير لتسهيل عملية تمرير القوانين المهمة.

وتنتظر الاوساط الشعبية تمرير الكثير من القوانين المهمة، سيما القوانين الخدمية والاقتصادية التي لها تماسٌ مباشرٌ مع حياة المواطنين، وذلك يتطلب حضوراً نيابياً وإصراراً على تحقيق المصلحة العامة دون المصالح الفئوية والشخصية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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