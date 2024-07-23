انت الان تتابع خبر تفاصيل لقاء الأعرجي ووزير الداخلية اللبناني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الأعرجي استقبل بمكتبه وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي والوفد المرافق له".

وبحث الجانبان – بحسب البيان، "آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، استعراضا العلاقات التأريخية الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

وشددا الجانبان على "استمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية والمخدرات".