انت الان تتابع خبر المندلاوي: البرلمان مهتم بدعم الرياضة عبر تشريع القوانين المرتبطة بها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس النائب الأول للبرلمان، إن "المندلاوي استقبل في مكتبه اليوم الأربعاء، اعضاء الهيئة الادارية والفريق الكروي لنادي ديالى، بحضور عدد من النواب، بمناسبة التأهل إلى دوري المحترفين والتتويج ببطولة درع الدوري الممتاز".وأضاف المكتب، أن "المندلاوي قدم التهاني إلى الجهاز الاداري والفني والفريق الكروي بالانجازات الاخيرة التي جرى تحقيقها على الصعيد المحلي، حيث قام بتكريمهم وتمنياته لهم بمزيد من الإبداع في المنافسات القادمة".

وأكد المندلاوي، على أن "مجلس النواب مهتم بدعم الرياضة عبر تشريع القوانين التي من شأنها تطوير هذا القطاع المهم"، داعيا المحافظة والجهات المعنية إلى "مساندتهم ماديًا ومعنويًا والوقوف على احتياجات النادي لتشجيعهم على تحقيق انجازات إضافية".

