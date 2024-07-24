انت الان تتابع خبر وزير التخطيط يعلن إكمال خطة التنمية الخمسية للسنوات 2024-2028 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزير التخطيط محمد علي تميم، استقبل اليوم السفير الأسترالي لدى العراق غلين مايلر، والوفد المرافق له، حيث شهد اللقاء الذي حضره مدير عام التعاون الدولي ساهر عبد الكاظم، مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".وثمن وزير التخطيط خلال اللقاء، "الدعم الذي تقدمه أستراليا لجهود العراق في مختلف مجالات التنمية"، مبينا أن "الحكومة العراقية، وضعت حزمة من الأولويات التي تسعى الى تحقيقها ضمن برنامجها الحكومي".

وأشار الى "إكمال خطة التنمية الخمسية للسنوات 2024-2028، وما تضمنته من أولويات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة التحديات، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفي مقدمتها ترشيد استخدام المياه ومكافحة التصحر، ومواجهة التغيرات المناخية، عبر إيجاد حلول ومعالجات مبتكرة، فضلاً عن التوجه نحو بناء المدن السكنية المتكاملة، الصديقة للبيئة، ووضع الحلول والبرامج لمعالجة البطالة عبر تشجيع التوظيف في القطاع الخاص".

وتابع أن "الخطة تستهدف التوسع في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من الطاقة الشمسية، في توفير الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري، والعمل على إنشاء 4 محطات للطاقة الشمسية في محافظات المثنى وكربلاء والأنبار وكركوك".

وأكد وزير التخطيط "استعدادات الوزارة لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العشرين من تشرين الثاني المقبل، وأهميته الستراتيجية، في تأشير الفجوات التنموية، ورسم صورة للواقع العراقي في جميع قطاعات التنمية، داعيا "الشركات الأسترالية الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق في مختلف القطاعات".

من جانبه أشاد مايلر "بمستوى التعاون بين البلدين، معرباً "عن استعداد بلاده لتعزيز وتطوير هذا التعاون، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

