مجلس النواب يرفع جلسته

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي".

وأضافت: "مجلس النواب أجل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩".



وأشارت الدائرة الى ان "مجلس النواب أجل القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم".

وبينت الدائرة الإعلامية ان " مجلس النواب أجل قانون العفو".

ويذكر ان مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠.