انت الان تتابع خبر مشادة كلامية بين النواب تدفع الى رفع الجلسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المعموري في تصريح لـ الخليج 365، ان "مشادة كلامية وقعت بين أعضاء مجلس النواب بسبب رفع القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩من جدول اعمال الجلسة".

وأضاف، ان "ذلك دفع الى رفع جلسة مجلس النواب الى اشعار اخر"، موضحا ان عددا من أعضاء المجلس جمعوا تواقيعا لرفع فقرة تعديل قانون الأحوال الشخصية".



ويذكر ان مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠.