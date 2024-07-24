انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مشادات البرلمان تشعل جدل قانون الأحوال الشخصية وانقسامات بمجلس النجف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • قانون الاحوال الشخصية يشعل ازمة في البرلمان.. سحب من جدول الاعمال.. ومشادة كلامية تنتهي برفع الجلسة.
• هيئة استثمار النجف تسبب انقساما في مجلس المحافظة.. تهديد بمقاطعة الجلسات.. ورفض لاستمرار المحاصصة.
• تلافيا لحوادث الدهس.. رادارات متنقلة ترافق زائري الاربعينية.. ومطالبات بضرورة انجاز طريق ياحسين في الديوانية.
• العراق يطالب بإنسحاب قوات التحالف بدءاً من أيلول المقبل.. وينفي دخول ارهابيين من سوريا الى الموصل.
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