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نشرة السومرية.. مشادات البرلمان تشعل جدل قانون الأحوال الشخصية وانقسامات بمجلس النجف

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بغداد - ياسين صفوان - • قانون الاحوال الشخصية يشعل ازمة في البرلمان.. سحب من جدول الاعمال.. ومشادة كلامية تنتهي برفع الجلسة.

• هيئة استثمار النجف تسبب انقساما في مجلس المحافظة.. تهديد بمقاطعة الجلسات.. ورفض لاستمرار المحاصصة.


• تلافيا لحوادث الدهس.. رادارات متنقلة ترافق زائري الاربعينية.. ومطالبات بضرورة انجاز طريق ياحسين في الديوانية.

• العراق يطالب بإنسحاب قوات التحالف بدءاً من أيلول المقبل.. وينفي دخول ارهابيين من سوريا الى الموصل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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