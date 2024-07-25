انت الان تتابع خبر رئاسة الجمهورية تصدر بيانا بشأن "عفو خاص" عن مالك مصرف الشمال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بيانا بشأن "عفو خاص" عن مالك مصرف الشمال.

وجاء في البيان، "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي التغريدة على منصة x " للإعلامي حميد عبد الله ، بشأن مخاطبة علي الشكري بصفته رئيساً لهيأة المستشارين والخبراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرض الطلب المقدم إلى رئيس الجمهورية المحترم من قبل أسرة المدان " نوزاد داود فتاح الجاف " مالك "مصرف الشمال" على أنظار رئيس مجلس الوزراء لأستحصال موافقته لإصدار التوصية بالعفو الخاص".

وأوضح البيان أن "طلب المدان نوزاد داود فتاح الجاف مقدم إلى رئيس الجمهورية الذي أحال الطلب بدوره إلى الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية وهي تشكيل لا يتبع هيئة المستشارين والخبراء".

وأضاف البيان "بينت الدائرة القانونية أنه لا يوجد مانع قانوني من التوصية بمنح العفو الخاص للمدان "نوزاد داود فتاح الجاف" كون جريمته من الجرائم التي يجيز القانون منح العفو عنها، إضافة لكون المدان مصاب بمرض السرطان حسب الوثائق المرفقة بالطلب المقدم إلى رئيس الجمهورية، إضافة لحصول تنازل المشتكي أمام محكمة جنح الكرادة والمرفق مع الطلب أيضا، فضلاً عن أن عمر المدان قد تجاوز 65 سنة".

وكشف البيان "عرض رأي الدائرة القانونية على اللجنة المشكلة بهيأة المستشارين والخبراء من كل من المستشار عبد الله الزيدي والمستشار أمير الكناني ورئيس هيئة المستشارين والخبراء علي الشكري، وبينت اللجنة أنه لا يوجد مانع قانوني من منح المدان نوزاد داود فتاح الجاف " العفو الخاص كونه جريمته من الجرائم التي يجيز القانون منح العفو عنها، إضافة إلى كون المدان مصاب بمرض السرطان حسب التقارير المعروضة على اللجنة، وحصول التنازل من المشتكي ، وتجاوز عمر المدان 65 سنة". ولفت الى أن "عُرض الرأي القانوني ورأي هيئة المستشارين والخبراء على رئيس الجمهورية كون طلب منح التوصية إلى رئيس مجلس الوزراء تدخل ضمن صلاحية فخامته، وعُرض طلب رئيس الجمهورية المحترم على رئيس مجلس الوزراء والمرسل بتوقيع رئيس هيئة المستشارين والخبراء بصفته الوظيفية، حيث وجه دولته بمخاطبة وزارة الصحة لعرض التقارير الطبية المرفقة بالطلب عن حالة المدان على اللجان الطبية المتخصصة".