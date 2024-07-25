انت الان تتابع خبر النزاهة النيابية تعلن إبقاء جلسة استضافة وزير الموارد المائية مفتوحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجنابي في بيان، إن "جلسة استضافة وزير الموارد المائية التي حصلت صباح هذا اليوم ستبقى مفتوحة، لحين تزويد اللجنة بالاجابات الرسمية والواضحة عن جميع الاسئلة والاستفسارات التي طرحت".

واوضح الجنابي أن "خطة عمل اللجنة للفصل التشريعي الجديد تتضمن متابعة دقيقة لعمل الوزارات والمديريات وتدقيق ملفاتها، فضلًا عن مراجعة جميع العقود المبرمة".

وأكد الجنابي ان "المجلس ومن قبله الرأي العام سيلتمس خطوات واضحة وسريعة بصدد تفعيل الدور الرقابي للنزاهة النيابية والاسراع بالمطالبة بمحاسبة من يثبت لاعضاء اللجنة تقصيره سواء كان في الجانب الاداري أو المالي".

واستضافت اللجنة في جلسة مطوّلة اليوم، وزير الموارد المائية عون ذياب لمناقشة جملة ملفات تتعلق بالاطلاقات المائية في البصرة، وموضوع محطات حقن الماء للحقول النفطية في المحافظة، كذلك تم مناقشة الية عمل للمديريات المعنية في بغداد وبقية المحافظات.