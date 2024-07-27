انت الان تتابع خبر وزارة الهجرة تكشف أسباب "عدم التقيد" بالتاريخ المحدد لعودة النازحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤول ملف النازحين في الوزارة علي عباس في حديث لـ الخليج 365، إن "الوزارة لم تؤجل الموعد، وإنما وضع خطة جديدة لاستيعاب العدد الكبير الموجود في المخيمات الذين يرومون العودة الى مناطقهم الاصلية"، مشيرا الى ان "الأيام القليلة الماضية شهدت زخما كبيرا على مكاتب وزارة الهجرة وصل الى أكثر من 1000 شخص يمثلون عوائلهم في مخيمات دهوك لغرض ترويج معاملات العودة".وأضاف عباس، أن "هذه المعاملات تحتاج استحقاقات مالية وتنظيم صكوك، مما اضطرنا الى إعادة النظر في تحديد نهاية الشهر الحالي موعدا أخيرا لإرجاع النازحين"، مبينا ان "قرار غلق المخيمات ساري المفعول ولكن قد يحصل تمديد في تاريخ الإغلاق حتى إكمال جميع معاملات العودة التي تقدم بها النازحون".

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد حددت في وقت سابق، تاريخ 31 تموز 2024، موعدا أخيرا لإرجاع النازحين وإغلاق جميع مخيمات النزوح.

