شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.

= على غرار كركوك.. الانسداد السياسي يتواصل في ديالى.. ودعوات لتدخل السوداني للاسراع بحل الازمة .

= فساد وتلاعب بعقود أجهزة طبية في كركوك.. ومطالبات بتفعيل ملف الاستجوابات في مجلس النواب.

بغداد - ياسين صفوان - = استمرار الجدل بشأن العفو العام والاحوال الشخصية.. والاطار يضغط على القوى السنية لحسم رئاسة البرلمان.

انت الان تتابع خبر جدل العفو والأحوال وضغط الإطار لحسم رئاسة البرلمان في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية