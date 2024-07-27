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جدل العفو والأحوال وضغط الإطار لحسم رئاسة البرلمان في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = استمرار الجدل بشأن العفو العام والاحوال الشخصية.. والاطار يضغط على القوى السنية لحسم رئاسة البرلمان.

= فساد وتلاعب بعقود أجهزة طبية في كركوك.. ومطالبات بتفعيل ملف الاستجوابات في مجلس النواب.

= على غرار كركوك.. الانسداد السياسي يتواصل في ديالى.. ودعوات لتدخل السوداني للاسراع بحل الازمة .

= اسعار المجمعات السكنية تقتل حلم الفقراء ومحدوي الدخل.. ونواب يؤكدون المضي بتعديل قانون الاستثمار.

= شركات سيارات عالمية تخدع زبائنها بالضمان الوهمي.. وتوقعهم بفخ الشراء باسعار مضاعفة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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