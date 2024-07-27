انت الان تتابع خبر جدل العفو والأحوال وضغط الإطار لحسم رئاسة البرلمان في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = استمرار الجدل بشأن العفو العام والاحوال الشخصية.. والاطار يضغط على القوى السنية لحسم رئاسة البرلمان.
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