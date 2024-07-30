انت الان تتابع خبر السوداني وبارزاني يشاركان بمراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني الجديد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى استقبال رئيس اقليم كردستان من قبل عدد من المسؤولين الايرانيين، حيث من المقرر ان يشارك نيجيرفان بارزاني في مراسم أداء اليمين للرئيس الإيراني، والذي سيحضره العديد من قادة ورؤساء العالم.يشار إلى أن آخر اتصال بين رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، والرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، كان يوم 10 تموز الجاري، حيث أكد نيجيرفان بارزاني له بعد التهنئة، استعداد ورغبة إقليم كوردستان وشعبه لتعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون المشترك في المجالات كافة مع إيران.

وجدد رئيس اقليم كردستان التعبير عن استعداد ورغبة إقليم كردستان وشعبه لتعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون المشترك في المجالات كافة مع جمهورية إيران الإسلامية على أساس الاحترام والمصالح المشتركة وحسن الجوار، وبما يؤدي إلى تقدم الشعبين والبلدين.

من جانبه، عبر مسعود بزيشكيان الرئيس المنتخب لجمهورية إيران الإسلامية عن ارتياحه وشكره وامتنانه لاتصال وتهنئة رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مؤكداً على رغبة جمهورية إيران الإسلامية في تعزيز علاقاتها مع العراق وإقليم كردستان، ومشيراً إلى علاقات الصداقة والعلاقات التاريخية لشعوب إيران والجمهورية الإسلامية مع إقليم كردستان.

يذكر أن نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان كان قد زار الجمهورية الإسلامية رسمياً في أيار الماضي، وقد حفلت زيارته، التي استمرت ثلاثة أيام، بلقاءات مثمرة مع أبرز قادة الجارة إيران.

الى ذلك، أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان السوداني توجه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعوة رسمية لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.