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تفاصيل لقاء الأعرجي والسفيرة الألمانية في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الأعرجي استقبل بمكتبه السفيرة الألمانية في بغداد، كرستيانا هومان".

وبحثا الجانبان – بحسب البيان، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار التعاون والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، ومتابعة الموضوعات التي تمت مناقشتها أثناء زيارة وفد مستشارية الأمن القومي الأخيرة إلى برلين، وبضمنها التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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