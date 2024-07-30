اخبار العالم / اخبار العراق

نشرة السومرية.. ديالى وكركوك يخرقان الدستور و"الأحوال الشخصية" يفجر جدالاً سياسياً وشعبياً

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. ديالى وكركوك يخرقان الدستور و"الأحوال الشخصية" يفجر جدالاً سياسياً وشعبياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - #ديالى وكركوك يخرقان الدستور بتعطل حكومتهما..وتدوير المناصب يدور في اروقة الكتل

#التعديل على قانون الاحوال الشخصية تدعمه قوى الاطار وتعترض على بنوده الاوساط الشعبية

#المصانع المحلية تخوض حربا مع المستورد.. والعمالة الاجنبية تغزو السوق العراقية


#مخاوف لبنانية من تهديدات صهيونية .. وبيروت تحتج لدى الامم المتحدة

شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا