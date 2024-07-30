انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. ديالى وكركوك يخرقان الدستور و"الأحوال الشخصية" يفجر جدالاً سياسياً وشعبياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - #ديالى وكركوك يخرقان الدستور بتعطل حكومتهما..وتدوير المناصب يدور في اروقة الكتل
#المصانع المحلية تخوض حربا مع المستورد.. والعمالة الاجنبية تغزو السوق العراقية
#مخاوف لبنانية من تهديدات صهيونية .. وبيروت تحتج لدى الامم المتحدة
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#التعديل على قانون الاحوال الشخصية تدعمه قوى الاطار وتعترض على بنوده الاوساط الشعبية
#المصانع المحلية تخوض حربا مع المستورد.. والعمالة الاجنبية تغزو السوق العراقية
#مخاوف لبنانية من تهديدات صهيونية .. وبيروت تحتج لدى الامم المتحدة
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.