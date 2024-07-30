انت الان تتابع خبر بغداد وطهران يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي، في العاصمة طهران، التي وصلها في وقت سابق اليوم، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وقدَّم السوداني وفقا للبيان "التهاني للسيد الخامنئي"، متمنياً "دوام الازدهار للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومةً وشعباً، بمناسبة انتخابها رئيساً جديداً، وتجاوزها محنة الحادث المأساوي الذي أدى إلى وفاة الرئيس الراحل السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "عمق العلاقات بين العراق وإيران، وأهمية المضي في الاتفاقات المبرمة بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة في جميع المجالات.

من جانبه، ثمّن السيد الخامنئي "جهود الحكومة العراقية في تأمين زيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، وتيسير تفويج الملايين من الزائرين، وتوفير مستلزمات راحتهم وتنقلهم، وعدّ هذا الجهد الكبير سمةً من سمات كرم الشعب العراقي".

وشهد اللقاء "استعراض الأوضاع في المنطقة"، وأكد الجانبان "ضرورة وقف العدوان على غزّة، وتعضيد الجهود الرامية إلى وقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ومنع اتساع الصراع إقليمياً".