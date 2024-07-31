انت الان تتابع خبر العراق يدين العدوان "الإسرائيلي" على ضاحية بيروت: تهديد خطير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أدانت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، "العدوان الإسرائيلي" على الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرة إياه يشكل تهديداً خطيراً.



وقالت الوزارة في بيان، "تعرب حكومة جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، واستهدافه المدنيين والمباني السكنية بطريقة عشوائية، وتعد هذا الاعتداء انتهاكاً سافراً للقانون والمواثيق الدولية".

وأضاف بيان الخارجية أن "هذا العدوان يشكل تهديداً خطيراً على استقرار المنطقة"، محذرة من "تداعياته السلبية على الأمن والسلام الإقليميين". ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات المتكررة وحماية المدنيين في لبنان"، مشددة على "ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لحماية السيادة الوطنية للبنان".

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله نقلا عن وكالة "فرانس برس"، وذلك بعد ثلاثة أيام من توعد إسرائيل بالرد على هجوم مميت في الجولان المحتل نسبته إلى الحزب، ونفاه الأخير.