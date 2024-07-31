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المرشد الأعلى لإيران يتعهد بـ"الثأر" لدماء إسماعيل هنية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال خامنئي في رسالة على استشهاد هنية نشرت وسائل الاعلام الإيرانية جزءًا منها، وتابعتها الخليج 365، ان "الكيان الصهيوني المجرم الإرهابي جلب على نفسه بهذا الاعتداء أشد العقاب"، مؤكدا ان "الثأر لدماء هنية من واجب إيران لأنه استشهد على أرضنا".


واستهدفت غارة إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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