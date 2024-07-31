انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. ضربات أمريكية - صهيونية تؤجج المنطقة وشح المياه يزيد من معاناة البغداديين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # تنسيق اميركي صهيوني لزعزعة الامن في المنطقة.. استهداف لجنوب بغداد واغتيال لقائد حماس
#تدوير منصب محافظ كركوك يلوح في الافق .. والتركمان يطرحون مرشحهم لتولي المنصب
# شح المياه يزيد من معاناة البغداديين .. انقطاع مستمر وحلول حكومية مؤجلة
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#غضب محلي ودولي ضد الانتهاكات الصهيونية.. وضغوط اميركية لخنق الاقتصاد العراقي
#تدوير منصب محافظ كركوك يلوح في الافق .. والتركمان يطرحون مرشحهم لتولي المنصب
# شح المياه يزيد من معاناة البغداديين .. انقطاع مستمر وحلول حكومية مؤجلة
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.