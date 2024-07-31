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نشرة السومرية.. ضربات أمريكية - صهيونية تؤجج المنطقة وشح المياه يزيد من معاناة البغداديين

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بغداد - ياسين صفوان - # تنسيق اميركي صهيوني لزعزعة الامن في المنطقة.. استهداف لجنوب بغداد واغتيال لقائد حماس

#غضب محلي ودولي ضد الانتهاكات الصهيونية.. وضغوط اميركية لخنق الاقتصاد العراقي

#تدوير منصب محافظ كركوك يلوح في الافق .. والتركمان يطرحون مرشحهم لتولي المنصب


# شح المياه يزيد من معاناة البغداديين .. انقطاع مستمر وحلول حكومية مؤجلة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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