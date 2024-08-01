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عقوبات المصارف وسرقة القرن وأزمة ديالى وكركوك في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - • العلوي يعد الاحداث الاخيرة تقويضا لمفاوضات الانسحاب.. ويرجح رفع العقوبات عن بعض المصارف

• يقودهم نور زهير.. النزاهة تكشف تفاصيل استرداد متهمين بسرقة القرن بالتعاون مع كردستان

• جولات ماراثونية لحل أزمتي ديالى وكركوك.. وحلول غائبة في ظل ترقب شعبي


• اصرار مستثمر متنفذ على بناء مول تجاري في زيونة.. ومطالبات شعبية بإيقاف العمل

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MO Nasa

MO Nasa

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