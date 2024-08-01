انت الان تتابع خبر عقوبات المصارف وسرقة القرن وأزمة ديالى وكركوك في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • العلوي يعد الاحداث الاخيرة تقويضا لمفاوضات الانسحاب.. ويرجح رفع العقوبات عن بعض المصارف
• جولات ماراثونية لحل أزمتي ديالى وكركوك.. وحلول غائبة في ظل ترقب شعبي
• اصرار مستثمر متنفذ على بناء مول تجاري في زيونة.. ومطالبات شعبية بإيقاف العمل
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• يقودهم نور زهير.. النزاهة تكشف تفاصيل استرداد متهمين بسرقة القرن بالتعاون مع كردستان
• جولات ماراثونية لحل أزمتي ديالى وكركوك.. وحلول غائبة في ظل ترقب شعبي
• اصرار مستثمر متنفذ على بناء مول تجاري في زيونة.. ومطالبات شعبية بإيقاف العمل
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.