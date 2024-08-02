انت الان تتابع خبر ليث الخزعلي بشأن تطورات المنطقة: صراع الحق مع الباطل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الدكتور ليث الخزعلي، الخميس، أن المنطقة تمر بمنعطف مهم، مشيرا الى أنه صراع الحق مع الباطل.