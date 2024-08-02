انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. شعارات الضمان تلهب أسعار السيارات وترجيحات بإزاحة عقوبات المصارف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - #بعد اشهر من الخلافات.. ديالى تفتح ابواب حكومتها.. وكركوك تبحث عن انفراجة حقيقية
# شركات السيارات ترفع شعارات الضمان ذريعة لرفع اسعار السيارات بشكل مبالغ
#ردا على الانتهاكات الصهيونية.. السيد الصدر يطالب الحكومة والبرلمان باتخاذ موقف من الدول المطبعة
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#العلوي يعد الاحداث الاخيرة تقويضا لمفاوضاتِ الانسحاب .. ويرجحُ رفع العقوبات عن بعض المصارف
# شركات السيارات ترفع شعارات الضمان ذريعة لرفع اسعار السيارات بشكل مبالغ
#ردا على الانتهاكات الصهيونية.. السيد الصدر يطالب الحكومة والبرلمان باتخاذ موقف من الدول المطبعة
شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.