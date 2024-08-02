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نشرة السومرية.. شعارات الضمان تلهب أسعار السيارات وترجيحات بإزاحة عقوبات المصارف

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بغداد - ياسين صفوان - #بعد اشهر من الخلافات.. ديالى تفتح ابواب حكومتها.. وكركوك تبحث عن انفراجة حقيقية

#العلوي يعد الاحداث الاخيرة تقويضا لمفاوضاتِ الانسحاب .. ويرجحُ رفع العقوبات عن بعض المصارف

# شركات السيارات ترفع شعارات الضمان ذريعة لرفع اسعار السيارات بشكل مبالغ


#ردا على الانتهاكات الصهيونية.. السيد الصدر يطالب الحكومة والبرلمان باتخاذ موقف من الدول المطبعة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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