اخبار العالم / اخبار العراق

البرلمان يرفع جلسته إلى يوم غد.. هذا ما تضمنته

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر البرلمان يرفع جلسته إلى يوم غد.. هذا ما تضمنته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم غد الأحد".

وخلال جلسة اليوم، أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون الحصول على المعلومة، كما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم.


وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسة برئاسة محسن المندلاوي وحضور 172 نائباً.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا