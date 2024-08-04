انت الان تتابع خبر إعادة قراءة قانون العفو العام في جلسة البرلمان اليوم.. هل سيتم التأجيل "كالعادة"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة القانونيَّة رائد المالكي، إنه على الرغم من عدم وجود اعتراضات على القراءة الأولى لمشروع القانون، إلّا أنَّ هناك ملاحظات بشأن صيغته المقترحة، مشيراً إلى أنَّ الملاحظات المطروحة لا تعني رفضه، بل تهدف إلى تحسين صياغته.



وأوضح المالكي أنَّ هناك من لا يميِّز بين الملاحظات المحدَّدة بشأن صياغة القانون وبين رفضه، مشدّداً على أنَّ القراءة الأولى له ستتمّ كما هو مقرَّر، منوّهاً بأنه أدرج سابقاً في جدول أعمال البرلمان وتأجَّلت قراءته.

