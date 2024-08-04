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الأعرجي يبحث مع الجبوري تعزيز الكوادر التربوية في مركز الجدعة للتأهيل

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بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والوفد المرافق له بحث، اليوم الأحد، مع وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، دعم متطلبات وزارة الهجرة والمهجرين ومناقشة موضوع المدرسة الابتدائية ورياض الأطفال وتزويدها بالكوادر التربوية في مركز الجدعة للتأهيل.

وأضاف البيان ان ذلك جاء بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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