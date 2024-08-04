انت الان تتابع خبر الأعرجي يبحث مع الجبوري تعزيز الكوادر التربوية في مركز الجدعة للتأهيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والوفد المرافق له بحث، اليوم الأحد، مع وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، دعم متطلبات وزارة الهجرة والمهجرين ومناقشة موضوع المدرسة الابتدائية ورياض الأطفال وتزويدها بالكوادر التربوية في مركز الجدعة للتأهيل.



وأضاف البيان ان ذلك جاء بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.