انت الان تتابع خبر بعد شد وجذب.. البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل العفو العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦".

وقبل ذلك، صوت البرلمان، على إضافة فقرة "القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩".



وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، الجلسة رقم (5) من الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الثاني، برئاسة محسن المندلاوي وحضور 172 نائباً.