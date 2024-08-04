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برلمانيون يتحركون لاستجواب محافظ البنك المركزي

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع اعضاء اللجنة المالية، وردت لـ الخليج 365، "نحن اعضاء اللجنة المالية المدرجة ادناه الموقعون لغرض استضافة محافظ البنك المركزي لوجود خلل كبير في إدارة البنك".

وأضافت الوثيقة: "لذلك نطالب باستجواب محافظ البنك المركزي في اقرب جلسة وحسب المواد النافذة للدستور والنظام الداخلي".


أدناه الوثيقة:
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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