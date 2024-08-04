انت الان تتابع خبر البرلمان يرفع جلسته.. هذه مخرجاتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب رفع جلسته التي عقدها اليوم".

وخلال جلسة اليوم، صوت مجلس النواب على اضافة فقرة إلى جدول أعماله (القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩).



بعدها، أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦.

ثم أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس عام ۱۹۲۸ والمكملة بالبروتوكولات للأعوام ١٩٤٨، ١٩٦٦، ١٩٧٢ ، وتعديلاتها لعامي ۱۹۸۲ ، ۱۹۸۸.

وأنهى البرلمان ايضاً، "تقرير ومناقشة مقترح تعديل قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥". كما تم انهاء القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩.

وأجل مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية.

